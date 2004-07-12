Социальный статус: студент

Специальность: Радиоэлектроника

Практика программирования: 6 лет

Языки программирования: Delphi (Object Pascal), PHP (5), Turbo Pascal (7)

Опыт работы:

03.08.2005-10.10.2005 Работа в комьютерной фирме Олвико, участие в разработке и поддержке бухгалтерской распределенной системы (http://www.olviko.ru - Web-сайт)

12.10.2005-03.12.2005 Работа администратором сети из 54 компьютеров

Проекты:

05.03.2004-09.10.2004 Разработка системы учета договоров для ТПИИ (Тольяттинский Проектно-Исследовательский Институт)

Delphi 7, RaveReports, Microsoft Access 2000

24.11.2004-07.12.2004 Разработка программного комплекса: 1) администраторская система управления базой сети салонов видео-проката

2) Клиентское приложения для touchScreen'ов - терминал самообслуживания в салоне видеопроката

Delphi 5, Access, PHP 4+ADODB, Apache, HTML, CSS

14.10.2004-12.05.2005 Разработка тестирующего комплекса и интеграция его с базой данных существующей информационной системой ВУЗа

сайт ВУЗа: http://www.tolgas.ru

Delphi 7, IIS, MS Windows Server 2003, Gentoo Linux, MS SQL Server 2000, XML, T-SQL, SOAP, CSS, HTML

03.06.2005-01.07.2005 Модификация и усовершенствование автоматизированной электронной версии учебного пособия Спириной М.С. "Дискретная математика" (Москва, 2004 год)

Delphi 7, XML, CSS, HTML, COM

01.12.2005-... Руководство и консультация группы разработчиков с целью создания внутриВУЗовской системы контроля и управления качеством.

Delphi 7, PHP 5, MS SQL Server, MySQL, XML, XSLT, HTML

Достижения и работы:

2003 - разработка распределенной системы тестирования для гуманитарной гимназии

2004 - исследовательская работа на тему "Исскуственные саморазвивающиеся (СР-) сети и их моделирование"