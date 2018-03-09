Anatoliy_Kozak

Переводчик/Редактор

Оказываю услуги по письменному переводу из/на следующие языки: английский, украинский, и русский в любой последовательности и в наиболее распространенных областях, к которым среди других относится техническая, юридическая и экономическая тематики. Работаю в паре с профессиональным редактором.

Для оценки качества работы готов бесплатно выполнить тестовый перевод (в пределах одной переводческой страницы).