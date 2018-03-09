Anatoliy_Kozak

Анатолий Козак Anatoliy_KozakAnatoliy_Kozak
36 летУкраина/Ивано-Франковск
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Переводчик/Редактор
Оказываю услуги по письменному переводу из/на следующие языки: английский, украинский, и русский в любой последовательности и в наиболее распространенных областях, к которым среди других относится техническая, юридическая и экономическая тематики. Работаю в паре с профессиональным редактором.
Для оценки качества работы готов бесплатно выполнить тестовый перевод (в пределах одной переводческой страницы).