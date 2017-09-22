Копирайтинг, рерайт, переводы (английский, французский)

Работаю в сфере копирайтинга и наполнения сайтов 1 год. Также 5 лет делаю письменные переводы с английского на русский язык. Есть опыт перевода с французского языка. Переводил для сайта vavilla.ru

Примеры работ: (уникальность текстов 100% по версии advego)

https://yadi.sk/i/0xc4uUgk3MKVfK

https://yadi.sk/i/w0uTZ8LA3MKXJN

Для компании “Александр Тишлер”:

https://yadi.sk/i/OBto19Zc3MKWHA

https://yadi.sk/i/qIla7i9X3MKWW9

https://yadi.sk/i/z-qMghGE3MKWqz

https://yadi.sk/i/hrhEOpae3MKWx3

О себе могу сказать, что в работе осуществляю креативный подход к каждому заказу. Детально погружаюсь в выбранную тематику, изучаю конкурентов и прорабатываю целевую аудиторию, т.к. текст должен продавать. Гарантирую соблюдение сроков.

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