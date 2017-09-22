Работаю в сфере копирайтинга и наполнения сайтов 1 год. Также 5 лет делаю письменные переводы с английского на русский язык. Есть опыт перевода с французского языка. Переводил для сайта vavilla.ru
Примеры работ: (уникальность текстов 100% по версии advego)
https://yadi.sk/i/0xc4uUgk3MKVfK
https://yadi.sk/i/w0uTZ8LA3MKXJN
Для компании “Александр Тишлер”:
https://yadi.sk/i/OBto19Zc3MKWHA
https://yadi.sk/i/qIla7i9X3MKWW9
https://yadi.sk/i/z-qMghGE3MKWqz
https://yadi.sk/i/hrhEOpae3MKWx3
О себе могу сказать, что в работе осуществляю креативный подход к каждому заказу. Детально погружаюсь в выбранную тематику, изучаю конкурентов и прорабатываю целевую аудиторию, т.к. текст должен продавать. Гарантирую соблюдение сроков.
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