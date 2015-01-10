AndrYxo

Андрей Сменов AndrYxo

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Ditmar
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
10 лет назад
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Получил супер-иконку.
Четко поставленные задачи. Быстрое принятие решений. Своевременная оплата. Плюс не побоялся сотрудничать с новичком сайта.
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