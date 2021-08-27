Регистрация
Вход
RU
UA
Заказы
Фрилансеры
Портфолио
Блог
Андрей Валерьев
AndreIii1
AndreIii1
33 года
Россия
/
Белый
2 года на
фриланс
-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
нет выплат фрилансерам
—
нет выбранных исполнителей
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
Фотография девушки
$3
Сделать фотографию (ТЗ прикрепил)
Фотосъемка
3 заявки
Закрыт
2 года назад
Отправить сообщение
Заказы
1
Свернуть сайдбар