Навыки
Обладаю рядомнавыков, необходимых для работы в данной области. Могу в кратчайшие сроки
разобраться в тематике, подойти к заданию творчески и нетривиально, написав
интересный, оригинальный и продающий текст. Имею отличные навыки межличностного
общения, спокойный и уравновешенный характер. Отличаюсь высоким уровнем
грамотности и пунктуальности. Ни разу не выходил за рамки установленных
дедлайнов даже при выполнении срочных заказов. Мотивирован и целеустремлен. Привык
работать на результат и добиваться его. В данный момент ищу возможности для реализации
себя на поприще копирайтера и развитии и совершенствовании своих профессиональных
навыков.
Опыт работы
Имею опыт работы в 24 месяца на должности копирайтера/конетент менеджера в компании Reputzzi,
занимающейся формированием репутации для различных компаний. Имею большой опыт
в написании СЕО-статей на различные тематики, ведение блогов, описание товаров,
написание отзывов, пресс релизов и продающих статей. Также присутствует опыт
выполнения других уникальных в своем роде заданий.
Дополнительные качества
Пунктуальность, дисциплинированность,исполнительность, умение подойти к вопросу согласно требований заказчика. Могу
писать статьи в различных стилях: от разговорного и публицистического до
официально-делового. Умею работать в команде.
Знание языков
Английский –отлично;
Русский – отлично;
Программы
Программы МС Office – отлично;
Photoshop – отлично;