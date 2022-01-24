Навыки

Обладаю рядомнавыков, необходимых для работы в данной области. Могу в кратчайшие сроки

разобраться в тематике, подойти к заданию творчески и нетривиально, написав

интересный, оригинальный и продающий текст. Имею отличные навыки межличностного

общения, спокойный и уравновешенный характер. Отличаюсь высоким уровнем

грамотности и пунктуальности. Ни разу не выходил за рамки установленных

дедлайнов даже при выполнении срочных заказов. Мотивирован и целеустремлен. Привык

работать на результат и добиваться его. В данный момент ищу возможности для реализации

себя на поприще копирайтера и развитии и совершенствовании своих профессиональных

навыков.

Опыт работы

Имею опыт работы в 24 месяца на должности копирайтера/конетент менеджера в компании Reputzzi,

занимающейся формированием репутации для различных компаний. Имею большой опыт

в написании СЕО-статей на различные тематики, ведение блогов, описание товаров,

написание отзывов, пресс релизов и продающих статей. Также присутствует опыт

выполнения других уникальных в своем роде заданий.

Дополнительные качества

Пунктуальность, дисциплинированность,исполнительность, умение подойти к вопросу согласно требований заказчика. Могу

писать статьи в различных стилях: от разговорного и публицистического до

официально-делового. Умею работать в команде.

Знание языков

Английский –отлично;

Русский – отлично;

Программы

Программы МС Office – отлично;

Photoshop – отлично;