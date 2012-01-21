Здравствуйте! Необходимо сделать 5 качественных видео-уроков для театральной школы Видео должны выглядеть приблизительно так: http://www.tvjam.ru/channel/chem_zanimaetes/program/uroki_tancev_lindi_hop/4843/ http://www.tvjam.ru/channel/chem_zanimaetes/program/urok_rok_vokala_s_lu_chast_2/4189/ http://www.tvjam.ru/channel/chem_zanimaetes/program/rumba/4078/ http://www.youtube.com/watch?v=8ApUzUVAj7o http://www.youtube.com/watch?v=_BeDce97I2w Плюс к оплате хороший отзыв ...
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12 лет назад