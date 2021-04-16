Исследование деятельности юр. лица Заказчика, подготовка НПА на предмет соответствия ФЗ №152 «О персональных данных»

Федеральный закон от 27.07. 2006 №152 «О персональных данных» обязывает организации соблюдать порядок обработки и защиты персональных данных.

Закон в ст. 18.1 требует от операторов ПДн иметь локальные акты, политику, регламентирующую обработку и защиту ПДн. Роскомнадзор во время проверок компаний запрашивает перечень документов и сведений.

Со всеми лицами (физ. Лица, юр. Лица, клиенты, сотрудники и т. д. ), у которых вы собираете персональные данные (например, через сайт), должен быть заключен договор или взято согласие на их обработку.

Проведем исследование вашей организации и, согласовав стоимость, подготовим полный пакет документов. Стоимость подготовки пакета документации будет зависеть от объема работ и оговаривается ПОСЛЕ получения результатов исследования. Стоимость исследования от 5 000 руб.

После исследования деятельности юридического лица Заказчика на предмет соответствия ФЗ №152 будут выявлены информационные системы персональных данных, исследован их состав, структура, меры защиты.

Заказчику предоставляется Отчет, содержащий перечень необходимых и отсутствующих документов в области защиты Персональных данных, а так же рекомендации по технической защите.

Нужно для заказа:

Заполнить анкету, предоставить разъяснения по пунктам, требующим дополнительной информации. Способствовать сбору информации для полноценного исследования.

После исследования, для проведения основных работ, требуется заключение договора юридических услуг между Заказчиком и Исполнителем. Предоставить недостающую информацию, которая была избыточна для исследования, но необходима для технического паспорта и др. документов.