Меня зовут Андрей Сазонов (https://vk.com/sazonovand)..

Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я прошел тренинг “Специалист по интернет-рекламе3.0”, усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас бесплатно.

То есть я предлагаю настроить вам интернетрекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе. Видео отзыв будет еще лучше. Вас, это ничем не обяжет. Вам настраивают рекламу, Вы не платите денег.

Ваш отзыв лучшая - плата за мою работу.

Как Вам такое предложение?

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