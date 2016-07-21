AndreyWebWork

Эксклюзивная база ключевых слов KeyContext

Здравствуйте,

Я представляю собственный сервис Key-Context.ru.

Мы уже несколько лет собираем ключевые слова из прямого эфира Яндекса (http://export.yandex.ru/last/last20x.xml).

В нашей базе около 2.1 миллиарда ключевых слов.

Самое главное - в нашей базе ключевых слов есть те запросы, которых нет в общедступной базе Yandex.WordStat. База Яндекс.Вордстат по любому ключевому запросу выводит лишь ограниченную выборку - максимум 2000 слов. У нас же полная база ключевых слов по всем тематикам бизнеса!

А это значит: