AndreyWebWork

Эксклюзивная база ключевых слов KeyContext
Здравствуйте,
Я представляю собственный сервис Key-Context.ru.
Мы уже несколько лет собираем ключевые слова из прямого эфира Яндекса (http://export.yandex.ru/last/last20x.xml).
В нашей базе около 2.1 миллиарда ключевых слов.
Самое главное - в нашей базе ключевых слов есть те запросы, которых нет в общедступной базе Yandex.WordStat. База Яндекс.Вордстат по любому ключевому запросу выводит лишь ограниченную выборку - максимум 2000 слов. У нас же полная база ключевых слов по всем тематикам бизнеса!
А это значит:
- Вы можете рекламироваться в Яндекс.Директ и Google.AdWords по ключевым словам, по которым не рекламируются Ваши конкуренты, так как конкуренты просто-напросто не знают про эти ключевые слова (их нет в Яндекс.Вордстате).;
- Стоимость клика по таким ключевым словам очень небольшая, так как опять же конкуренты их не знают.
- При SEO-продвижении по таким ключевым словам - совсем низкая конкуренция, это значит что подняться в ТОП можно быстро и с минимальными затратами.
Действие аккаунта приостановлено!