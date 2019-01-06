Сделаю настоящий Логотип (3 варианта + корректировки)

Что получит заказчик

Офигенный логотип в векторных форматах ai, eps или других по вашему желанию + иллюстрация логотипа в png + используемые в логотипе шрифты.

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АКЦИЯ ! Только до Марта, цена за все - 1000 руб (вместо 25 000 р)! Успейте заказать!

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► от 3 профессиональных вариантов на выбор, точно в срок

► БЕСПЛАТНАЯ доработка до идеального результата

► БЕСПЛАТНЫЕ исходники (любой формат)

► БЕСПЛАТНО БАЗОВЫЙ ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ (папка, бланк, визитка, конверт, ручка)

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Виды логотипов, разработку которых Вы можете заказать:

→ для сайта, лендинга

→ для бизнеса, от малого до крупного

→ для стартапа, проекта, кампании

→ для соц. сетей, вконтакте и др.

→ именной логотип

→ логотип по Вашей идее или эскизу

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Несколько моих отличительных преимуществ:

→ адекватное общение, дружелюбность

→ без посредников, работу ведете со мной лично

→ круглосуточный прием заказов

→ широкий выбор вариантов оплат

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Схема работы:

Разработка логотипа (сама сделка)

→ Доработка и утверждение, разработка ФС (если требуется, отдельный срок)

По правкам:

Выбираете 1 вариант

→ доработка строго по вашим комментариям

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- Любые требуемые исходники (вектор, растр, с прозрачным фоном на сайт и тд)

- Опыт более 15 лет

- Способы работы: Безопасная сделка (с резервированием) / напрямую (Яндекс-деньги, карты, PayPal)

Что нужно от заказчика

1. Название (если требуется в логотипе) ,сфера деятельности организации, Район, город, область, край или страна, а может Мир - укажите территорию работы.

2. Слоган или девиз (при наличии).

3. Ссылки на примеры логотипов, которые Вам нравятся (желательно относящихся к роду деятельности вашей организации). Опишите достоинства и недостатки логотипов в примерах.

4. Укажите желаемую и недопустимую к использованию цветовую гамму. Укажите желаемую степень насыщенности цветов.