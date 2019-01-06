Что получит заказчик
Офигенный логотип в векторных форматах ai, eps или других по вашему желанию + иллюстрация логотипа в png + используемые в логотипе шрифты.
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АКЦИЯ ! Только до Марта, цена за все - 1000 руб (вместо 25 000 р)! Успейте заказать!
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► от 3 профессиональных вариантов на выбор, точно в срок
► БЕСПЛАТНАЯ доработка до идеального результата
► БЕСПЛАТНЫЕ исходники (любой формат)
► БЕСПЛАТНО БАЗОВЫЙ ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ (папка, бланк, визитка, конверт, ручка)
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Виды логотипов, разработку которых Вы можете заказать:
→ для сайта, лендинга
→ для бизнеса, от малого до крупного
→ для стартапа, проекта, кампании
→ для соц. сетей, вконтакте и др.
→ именной логотип
→ логотип по Вашей идее или эскизу
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Несколько моих отличительных преимуществ:
→ адекватное общение, дружелюбность
→ без посредников, работу ведете со мной лично
→ круглосуточный прием заказов
→ широкий выбор вариантов оплат
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Схема работы:
Разработка логотипа (сама сделка)
→ Доработка и утверждение, разработка ФС (если требуется, отдельный срок)
По правкам:
Выбираете 1 вариант
→ доработка строго по вашим комментариям
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- Любые требуемые исходники (вектор, растр, с прозрачным фоном на сайт и тд)
- Опыт более 15 лет
- Способы работы: Безопасная сделка (с резервированием) / напрямую (Яндекс-деньги, карты, PayPal)
Что нужно от заказчика
1. Название (если требуется в логотипе) ,сфера деятельности организации, Район, город, область, край или страна, а может Мир - укажите территорию работы.
2. Слоган или девиз (при наличии).
3. Ссылки на примеры логотипов, которые Вам нравятся (желательно относящихся к роду деятельности вашей организации). Опишите достоинства и недостатки логотипов в примерах.
4. Укажите желаемую и недопустимую к использованию цветовую гамму. Укажите желаемую степень насыщенности цветов.
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