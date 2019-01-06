Andrey_pershin

Андрей Andrey_pershin

 
46 летРоссия/Новосибирск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Сделаю настоящий Логотип (3 варианта + корректировки)

Что получит заказчик

Офигенный логотип в векторных форматах ai, eps или других по вашему желанию + иллюстрация логотипа в png + используемые в логотипе шрифты.

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 АКЦИЯ ! Только до Марта, цена за все - 1000 руб (вместо 25 000 р)! Успейте заказать!

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 ► от 3 профессиональных вариантов на выбор, точно в срок 

► БЕСПЛАТНАЯ доработка до идеального результата 

► БЕСПЛАТНЫЕ исходники (любой формат) 

► БЕСПЛАТНО БАЗОВЫЙ ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ (папка, бланк, визитка, конверт, ручка)

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Виды логотипов, разработку которых Вы можете заказать: 

 → для сайта, лендинга 

→ для бизнеса, от малого до крупного 

→ для стартапа, проекта, кампании 

→ для соц. сетей, вконтакте и др. 

→ именной логотип 

→ логотип по Вашей идее или эскизу

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Несколько моих отличительных преимуществ: 

 → адекватное общение, дружелюбность 

→ без посредников, работу ведете со мной лично 

→ круглосуточный прием заказов 

 → широкий выбор вариантов оплат 

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 Схема работы: 

 Разработка логотипа (сама сделка) 

→ Доработка и утверждение, разработка ФС (если требуется, отдельный срок) 

 По правкам: 

Выбираете 1 вариант 

→ доработка строго по вашим комментариям 

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 - Любые требуемые исходники (вектор, растр, с прозрачным фоном на сайт и тд) 

- Опыт более 15 лет 

 - Способы работы: Безопасная сделка (с резервированием) / напрямую (Яндекс-деньги, карты, PayPal)

Что нужно от заказчика

1. Название (если требуется в логотипе) ,сфера деятельности организации, Район, город, область, край или страна, а может Мир - укажите территорию работы. 

2. Слоган или девиз (при наличии). 

3. Ссылки на примеры логотипов, которые Вам нравятся (желательно относящихся к роду деятельности вашей организации). Опишите достоинства и недостатки логотипов в примерах. 

4. Укажите желаемую и недопустимую к использованию цветовую гамму. Укажите желаемую степень насыщенности цветов.

Портфолио