Инженер (ПГС)
• Навыки работы с компьютером. Владение: Microsoft Office, ArchiCAD, AutoCAD, SketchUp, ЛИРА-САПР, АВК-5, Topocad, 1С предприятие.
• Организация строительного производства.
• Разработка проектов организации строительства и проектов выполнения работ.
• Знание действующей нормативной документации: ДБН, ДСТУ, ТУ, СНиП, НПАОП, НАПБ.
• Знание технологий строительно-монтажных работ.
• Знание рынка современных строительных материалов.
• Свободно читаю чертежи, расчет объемов работ.
• Разрабатываю исполнительную документацию.
• Разрабатываю техническую документацию.
• Разрабатываю эксплуатационную документацию.
• Визуализация зданий.
• Дизайн квартир с меблировкой.
Архитектура зданий
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