Инженер (ПГС)

• Навыки работы с компьютером. Владение: Microsoft Office, ArchiCAD, AutoCAD, SketchUp, ЛИРА-САПР, АВК-5, Topocad, 1С предприятие. • Организация строительного производства. • Разработка проектов организации строительства и проектов выполнения работ. • Знание действующей нормативной документации: ДБН, ДСТУ, ТУ, СНиП, НПАОП, НАПБ. • Знание технологий строительно-монтажных работ. • Знание рынка современных строительных материалов. • Свободно читаю чертежи, расчет объемов работ. • Разрабатываю исполнительную документацию. • Разрабатываю техническую документацию. • Разрабатываю эксплуатационную документацию. • Визуализация зданий. • Дизайн квартир с меблировкой.