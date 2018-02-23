Образование высшее, дизайнер иллюстратор. Изготовление и дизайн: логотипов, визиток, дисконтных карт, флаеров и прочей печатной продукции.
Ретушь, цветокоррекция фотографий.
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Портфолио
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- CashMiner176 просмотров
- Логотип - "Орлово"207 просмотров
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