Andruschenko82

Історія

Компанія BRAIN Computers почала свій розвиток в 1995 році в місті Львові, і на сьогоднішній день досягла високого рівня,

перетворившись на одного з основних гравців ринку. З вузькоспрямованого

бізнесу, заснованого на комп'ютерах та комплектуючих, ми виросли у

велику роздрібну мережу, На сьогоднішній день наша мережа широко

прредставлена у всіх регіонах країни.

BRAIN - Магазини розумних покупокКредо компанії BRAIN полягає в тому щоб приділити покупцеві максимум уваги

щодо підбору товару або послуги, розповісти про всі вигоди і недоліки

при покупці пристрою, нічого не приховуючи, щоб у підсумку Ви зробили

усвідомлену розумну покупку, яка буде Вас радувати багато років. Ми

зацікавлені в довгостроковому співробітництві, а не в отриманні

миттєвого разового прибутку! Тому BRAIN завжди чесний зі своїми

покупцями - нам можна довіряти.

Канали збуту:Корпоратив

Фахівці нашого корпоративного напрямку пропонують продаж повного комплексу

послуг і рішень для клієнтів. Ми гарантуємо Вам індивідуальний підхід у

пошуках рішення, спрямованого на зростання бізнесу і збільшення

прибутку, з урахуванням ваших потреб і можливостей.

Ми забезпечимо супровід підприємств малого, середнього та великого бізнесу, а також

державних організацій, де питання якості та надійності обладнання, що

використовується стоїть на першому місці.

Робота з корпоративним клієнтом включає в себе не тільки постачання обладнання, але і його

монтаж, налаштування і повний супровід. Тому у нас працюють висококласні

фахівці, що орієнтуються у всіх основних напрямках розвитку

комп'ютерного ринку. Наш професіоналізм підтверджений різними

сертифікатами від виробників техніки, що поставляється, і програмних

рішень.

З питань корпоративних продажів звертайтеся, будь ласка, до наших фахівців:

Телефон: (044) 239-25-88

Email: [email protected]

Реєстрація нового клієнта на корпоративному порталі

Дилерська мережа

Крім своєї роздрібної мережі компанія реалізує товар також через широку

дилерську мережу. Вона охоплює максимальну кількість населених пунктів

України, надаючи покупцям найширший вибір товарів.

Для наших клієнтів ми пропонуємо:

Широкий асортимент товарів

Ексклюзивні цінові та маркетингові пропозиції

Програму співробітництва згідно з індивідуальними потребами клієнта

Консультації щодо формування товарного асортименту

Оперативне реагування на запит

Гарантійне та сервісне обслуговування

Компанія Brain продовжує розширювати існуючу дилерську мережу у всіх містах

України. Щоб стати дилером, необхідно відповідати вимогам компанії до

дилерів та укласти з нами необхідні договори.

З питань партнерства, будь ласка, звертайтеся до наших фахівців:

Телефони: (044) 239-25-61, (097) 23-000-20, (095) 696-50-92

Email: [email protected]

Реєстрація нового партнера на дилерському порталі

Інтернет

Сайт компанії www.brain.com.ua є унікальним інструментом продажу та надання послуг, вдало поєднуючи

зручність покупки в мережі магазинів техніки з комфортом

Інтернет-шопінгу.

Роздрібна мережа

Наша мережа нараховує понад 30 магазинів, в яких широко представлені товари електроніки,

комп'ютерної техніки та комплектуючих, а також аксесуари для всіляких

гаджетів.

Онлайн & оффлайн

Ви можете вибрати товар онлайн на нашому сайті, зробити замовлення, і його доставлять в

найближчий до вас магазин абсолютно безкоштовно.

На відміну від інтернет-магазинів ми пропонуємо вам ознайомитися з товаром, перш ніж

купувати його, і в цьому вам допоможуть наші продавці-консультанти.

Ви також в праві відмовитися від покупки, якщо даний товар вас не влаштує,

при цьому не оплачуючи його доставку в магазин. У підсумку ви економите

свій час і гроші.

BRAIN PROМи пропонуємо вам не просто якісний оригінальний і сертифікований товар, а також допоможемо вам

розібратися у всіх тонкощах вашого гаджета, встановивши потрібні

програми, ігри, і захистивши пристрій від вірусів.

До ваших послуг безліч різних пакетів залежно від методу використання гаджета від "Стартового" до "VIP".

Наші продавці-консультанти не тільки допоможуть вам встановити потрібний

софт, але і навчать як поводитися з пристроєм, щоб використовувати його

по максимуму.

Дана послуга поширюється на всі пристрої: починаючи від смартфонів і планшетів, і закінчуючи телевізором і комп'ютером.

BRAIN-ГІДСпеціально для того щоб бути ближче до наших клієнтів і партнерів компанія BRAIN створила рубрику BRAIN-Гід.

За багато років її існування ми розповіли Вам про тисячі різних пристроїв в

наших оглядах, тестах і відео, і дали безліч слушних порад як правильно

вибрати той чи інший девайс.

Наше головне завдання щоб Ви завжди були проінформовані про всіх "підводні камені" що приховують сучасні

гаджети, а покупки Вас тільки радували.

Пам'ятайте, що BRAIN-Гід - це не тільки інформація і тестування, а й чесна рекомендація. Ми завжди допоможемо Вам зробити правильний вибір.

BRAIN ECOЧи знаєте ви, що викидаючи батарейки разом з побутовим сміттям в один

контейнер ви піддаєте майбутнє своїх дітей серйозної небезпеки? Адже

потрапляючи на звалище ці елементи харчування під впливом зовнішнього

середовища розпадаються на шкідливі речовини просочуючись в грунтові

води назавжди отруюючи землю.

Тому ми пропонуємо вам приносити використані батарейки в наші магазини і викидати їх у спеціальні

контейнери з маркуванням BRAIN ECO для їх подальшої утилізації. Таким

чином, ми з вами збережемо нашу планету для нащадків, адже це зовсім не

складно.

Вам цікаво що стане з батарейками після того як ви покладете їх у наші контейнери? Детальніше на сторінці BRAIN ECO

BRAIN TravelerНовий сервіс від компанії BRAIN позбавить Вас від турбот і клопотів з купівлі

квитків. На нашому сайті Ви зможете придбати і забронювати квитки на

будь-який вид транспорту: від автобуса і електрички до швидкісного

експреса і літака в будь-яку точку земної кулі за пару хвилин.

BRAIN Traveler - Планування подорожі ще ніколи не було таким легким, простим і швидким!