Andy_Ray

Андрей Andy_Ray

 
48 летУкраина/Харьков
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Напишу песню,мелодию на ваш текст.Аранжировка,запись минусовки.

Композитор,поэт,певец,музыкант.

Музыка и Звуки
нет отзывов
$10/час
от $20от 3 дней
#209