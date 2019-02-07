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Андрей
Andy_Ray
Andy_Ray
48 лет
Украина
/
Харьков
5 лет на
фриланс
-бирже
Был
5 лет назад
Напишу песню,мелодию на ваш текст.Аранжировка,запись минусовки.
Композитор,поэт,певец,музыкант.
Портфолио
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Песня "Город" (сл.В.Дорошин,муз.А.Дмитриев)
62 просмотра
Песня "Заново" (сл.О.Клюшник,муз.А.Дмитриев)
71 просмотр
Музыка и Звуки
нет отзывов
$10/час
от $20
от 3 дней
#209
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