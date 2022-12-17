Angela_Petkova

Анжела Петкова Angela_Petkova

 
41 год
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Дизайн вашего интерьера

Привет!

Меня зовут Анжела и я очень люблю когда все правильно, четко, ясно, понятно.

Предоставляю такие виды услуг:

Услуга «Планировка». 1 Разработка планировочного решения (без визуализаций)

Состав:

  • Обмерный план
  • План демонтажа
  • План монтажа
  • План мебели
  • План расстановки осветительного оборудования
  • План розеток и выключателей
  • План привязки приборов освещения к выключателям
  • Объемная модель (3D)
2 Дизайн-проект стандартный, (с визуализацией)

Состав:

  • Обмерочный план
  • Планировочное решение, экспликация помещений, схема расстановки мебели и определение функциональных зон. (до 3х вариантов)
  • Коллажи основных зон объекта (концепция дизайна)
  • Монтажные планы (схема демонтажа и монтажа перегородок и инженерных коммуникаций) с маркировкой оконных и дверных проемов, ведомость дверных проемов.
  • Планы потолков с указанием типов используемых современных материалов (привязки, размеры, уровни, построения), размещение карнизов.
  • Планы расстановки осветительного оборудования.
  • Планы привязки и взаимодействия светильников и выключателей.
  • Планы расстановки розеток, выключателей, слаботочных сетей
  • Планы напольных покрытий с указанием типов используемых материалов и раскладки плитки.
  • План 3 д видов
  • Схема теплого пола и размещения терморегуляторов.
  • План размещения санитарно-технического оборудования.
  • План разверток стен.
  • Расчет конфигурации кухни и кухонной техники в квартире.
  • Подбор отделочных материалов, осветительных приборов, сантехнического оборудования.(ведомости)
  • Трехмерная визуализация интерьера всех помещений в 3D Studio MAX.

Портфолио