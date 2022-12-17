Дизайн вашего интерьера

Привет!

Меня зовут Анжела и я очень люблю когда все правильно, четко, ясно, понятно.

Предоставляю такие виды услуг:

Услуга «Планировка». 1 Разработка планировочного решения (без визуализаций)

Состав:

Обмерный план

План демонтажа

План монтажа

План мебели

План расстановки осветительного оборудования

План розеток и выключателей

План привязки приборов освещения к выключателям

Объемная модель (3D)

Состав: