Дизайн вашего интерьера
Привет!
Меня зовут Анжела и я очень люблю когда все правильно, четко, ясно, понятно.
Предоставляю такие виды услуг:
Услуга «Планировка». 1 Разработка планировочного решения (без визуализаций)
Состав:
- Обмерный план
- План демонтажа
- План монтажа
- План мебели
- План расстановки осветительного оборудования
- План розеток и выключателей
- План привязки приборов освещения к выключателям
- Объемная модель (3D)
- Обмерочный план
- Планировочное решение, экспликация помещений, схема расстановки мебели и определение функциональных зон. (до 3х вариантов)
- Коллажи основных зон объекта (концепция дизайна)
- Монтажные планы (схема демонтажа и монтажа перегородок и инженерных коммуникаций) с маркировкой оконных и дверных проемов, ведомость дверных проемов.
- Планы потолков с указанием типов используемых современных материалов (привязки, размеры, уровни, построения), размещение карнизов.
- Планы расстановки осветительного оборудования.
- Планы привязки и взаимодействия светильников и выключателей.
- Планы расстановки розеток, выключателей, слаботочных сетей
- Планы напольных покрытий с указанием типов используемых материалов и раскладки плитки.
- План 3 д видов
- Схема теплого пола и размещения терморегуляторов.
- План размещения санитарно-технического оборудования.
- План разверток стен.
- Расчет конфигурации кухни и кухонной техники в квартире.
- Подбор отделочных материалов, осветительных приборов, сантехнического оборудования.(ведомости)
- Трехмерная визуализация интерьера всех помещений в 3D Studio MAX.
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