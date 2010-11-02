AngelicGirL

С удовольствием выполню Ваш заказ быстро, качественно и оригинально!
Врожденная грамотность и чувство стиля дополнены шестью годами углубленного изучения русского языка и литературы. Гарантирую подход к заданию с большой отвественностью и фантазией. Тестов уникальностью ниже 98% в моей практике просто не существуют.
P.S.: Дорогие заказчики, уважайте, пожалуйста, труд фрилансеров и, прежде чем публиковать проект, подумайте стали бы Вы работать на предложенных условиях.
С уважением, Ангелина
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!