AngelicGirL

С удовольствием выполню Ваш заказ быстро, качественно и оригинально!

Врожденная грамотность и чувство стиля дополнены шестью годами углубленного изучения русского языка и литературы. Гарантирую подход к заданию с большой отвественностью и фантазией. Тестов уникальностью ниже 98% в моей практике просто не существуют.

P.S.: Дорогие заказчики, уважайте, пожалуйста, труд фрилансеров и, прежде чем публиковать проект, подумайте стали бы Вы работать на предложенных условиях.

С уважением, Ангелина