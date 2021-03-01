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Межнациональные отношения молодёжи, как фактор формирования позитивного имиджа Республики Армении. В эпоху глобализации, вследствие интенсификации международных, экономических, политических, культурных контактов социологическое изучение представлений населения о зарубежных странах стало актуальной начально-исследовательской проблемой, имеющей большую теоретическую и практическую значимость, как для армянского, так и для российского сообщества.Демократизация дала возможность населению,самым различным социальным группам использовать общественные и индивидуальные ресурсы социальной коммуникации, более свободно формировать и выражать свою точку зрения, в том числе и по вопросам внешней политики, межкультурного взаимодействия, участвуя в создании и восприятии "имиджа" той или иной страны. Изучение исторического опыта взаимодействия россиян с носителями той или иной культурной традиции, в данном случае армянской культуры, и восприятие продуктивности этого опыта в сознании современного общества, стало особенно актуальным сегодня, когда российский Кавказский регион стал территорией интенсивных внутренних внешних миграций.

Именно здесь формируется новое состояние российско-армянского социального взаимодействия, межкультурного общения и социально? - психологического взаимного восприятия "символических образов" своего и партнерского сообществ.

Исследование восприятия образа страны - партнёра, в зонах интенсивных межнациональные взаимодействий, какими являются многие сопредельные приграничных области, актуализируется вследствие необходимости прогнозирования и разрешения разного рода конфликтов в межнациональные отношениях, воспитания толерантного отношения к народам в процессе многосторонних межэтнических контактов.

Межнациональные отношения, имея опреденную специфику, все же остаются продолжением межличностных отношений, которые влияют на формирование имиджа страны, на восприятие образа страны в мировом пространстве.

Достаточно простыми и в то тбн время эффективными показателями благополучия и не благополучия в сфере межнационационального общения является наличие чувств симпатии и антипатии. Наивысшей степенью проявления симпатии можно считать дружеские отношения, тогда как крайним проявлением антипатии-вражду. Степень социальной напряжённости в отношениях, складываются между группами разной национальной принадлежности, в данном случае можно определить благодаря количеству ответов представителей этих групп о наличии "симпатичных" и "несимпатичных" людей среди представителей другой национальности.

В плане нашего исследования нас интересуют взаимоотношения между группами российской и армянской молодёжи.

Практически у всех групп молодёжи наблюдаются достаточно высокие показатели наличия дружеских отношений со сверсиниками другой национальности вне учебного или трудового коллективов - 53% и 61.9 %.

Просматривается тенденция к повышению числа ответов о наличии друзей другой национальной принадлежности и, соответственно, понижению количества ответов об их отсутствии.

Сравнительный анализ ответов разных этнических групп(российской и армянской) показывает, что российская молодёжь практически везде отмечает меньшее количество друзей другой национальности. И такое распределение объясняется тем, что среди большинства студенческих групп о. Москвы преобладает мононациональный состав студентов, относящихся к русскому этносу, и не во всех трудовых и учёбныэ коллектива присутствуют представители армянской или иной национальной принадлежности. Вместе с тем, в тех группах, где есть молодёжь иной национальной принадлежности, отношения дружбы с российской молодёжью являются достаточно распространёнными. Естественно, что молодёжь других национальностей, в условиях численного преобладания русского этносав большей степени вынуждены контактировать и, соответственно могут больше дружить с представителями этой-другой для них национальности, и. т. е. С русскими.

Именно поэтому они указывают наличие значительно большего количества друзей иной национальности среди своих сверстников, чем их русские сверстники.

Вместе с тем, у российской молодёжи количество ответов о дружеских инонациональных контактах в вузе(41%)'хна работе (45%)и в социальной среде (49%э)лишь незначительно увеличивается. Тогда как у армянской молодёжи можно наблюдать значительное увеличение дружеских отношений с представителями российского этносав, особенно вне вуза. Так, представители армянской группы отметили наличие друзей в вузе 62%,на работе 75% и в социальной среде 89%.Это означает, что отдельно вуз, как образовательный институт не может полностью удовлетворить потребности молодёжи в общении.