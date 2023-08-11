выполняю работу качественно, уникально и в сроки

Более чем 10-летний опыт в области коммуникаций и PR в сфере машиностроения и производственных компаний, редактор нескольких корпоративных изданий, несколько лет опыта в информационно-аналитических городских изданиях и тв. Опыт копирайтинга, рерайта (по тематикам мебели, принтеров/плоттеров, разных видов спорта, юридические тексты для разных сайтов), рекламных и сео-текстов по тематикам сельхозтехники, подшипников и т.д. По натуре - перфекционист, отсюда и стремление к написанию "идеальных" текстов.