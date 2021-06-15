AnisimovaPolina

Полина Анисимова AnisimovaPolina

 
31 годРоссия/Краснодар
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Видеомонтаж

Видеомонтаж, motion design

Сделаю монтаж трэвел видео (со всеми всплывашками, плашками, анимациями), интервью, художественные фильмы, трейлеры, рекламные ролики.

Портфолио
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Анимация
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Видеомонтаж
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга