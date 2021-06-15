Полина Анисимова AnisimovaPolinaAnisimovaPolina
31 годРоссия/Краснодар
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Видеомонтаж
Видеомонтаж, motion design
Сделаю монтаж трэвел видео (со всеми всплывашками, плашками, анимациями), интервью, художественные фильмы, трейлеры, рекламные ролики.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Reel 202077 просмотров
- Анимационный ролик68 просмотров
- Новостной выпуск84 просмотра
- Рекламная сторис для тортов на заказ99 просмотров
- Earth Zoom animation103 просмотра
- Видео обложка для Facebook167 просмотров
- Animated Map107 просмотров
- Ролик для продажи квартиры153 просмотра
- Youtube subscription button93 просмотра
- Text Lights Animation93 просмотра
- Live photo80 просмотров
- Character Intro99 просмотров
Анимация
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Видеомонтаж
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга