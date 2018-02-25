Открытие ООО, Договорная работа!

Открытие ООО (подготовка пакета документов, подача в регистрирующие органы)Регистрация изменений в ОООДоговорная работа (подряд, купля-продажа, займ, конфиденциальная информация)Формирование кадровой политики в ООО

стаж - 4 года

ПАО Национальный банк «ТАСТ» ФК «Открытие» - ведущий юрисконсульт дивизиона безопасности (ведение дел клиентов юридических лиц)ООО «Инжиниринговый сервис и консалтинг» - ведущий специалист по финансово - правовому обеспечению; позже начальник отдела кадров.

О себе заказчикам:Имею хороший опыт работы с юр. лицами в сфере банковского обслуживания, а так же подготовки учредительных документов и Регистрации любых изменений в ООО.Опыт договорной работы 4 года, 2 года в сфере банковского обслуживания, 2 года в сфере IT и разработок.