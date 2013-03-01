Неверовская Анита Сергеевна
Дата рождения: 3 ноября 1992 г.
Гражданство: Россия
Место проживания: Россия, г. Иркутск
Эл. почта: nitusik@gmail.com
Образование
2010-2015гг.
Московский государственный лингвистический университет. Евразийский лингвистический институт, филиал МГЛУ в городе Иркутске. Факультет межкультурной коммуникации, кафедра перевода и
переводоведения, отделение корейского языка.
01.03.2013-28.08.2013
Университет Теджон (Daejeon University), Республика Корея. Факультет корейского языка.
24.03.2014-28.08.2014
Колледж иностранных языков Ёнгнам (Youngnam Foreign Language College), Республика Корея. Курсы корейского языка.
Знание иностранных языков
Английский язык. Продвинутый уровень.
Корейский язык. Продвинутый уровень (экзамен TOPIK 6 уровень из 6)