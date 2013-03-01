AnitaNev

Анита AnitaNev

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Неверовская Анита Сергеевна

Дата рождения: 3 ноября 1992 г.

Гражданство: Россия

Место проживания: Россия, г. Иркутск

Эл. почта: nitusik@gmail.com

Образование

2010-2015гг.

Московский государственный лингвистический университет. Евразийский лингвистический институт, филиал МГЛУ в городе Иркутске. Факультет межкультурной коммуникации, кафедра перевода и

переводоведения, отделение корейского языка.

 

01.03.2013-28.08.2013

Университет Теджон (Daejeon University), Республика Корея. Факультет корейского языка.

24.03.2014-28.08.2014

Колледж иностранных языков Ёнгнам (Youngnam Foreign Language College), Республика Корея. Курсы корейского языка.

Знание иностранных языков

 Английский язык. Продвинутый уровень.

Корейский язык. Продвинутый уровень (экзамен TOPIK 6 уровень из 6)