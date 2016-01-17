Здравствуйте! Я копирайтер с большим стажем работы, за спиной около 2000 успешно проданных работ, сотрудничаю с веб-студиями и работаю на биржах копирайтинга. Пишу продающие СЕО тексты, художественные, информационные статьи, контент для лендинговых страниц, тексты на главную, описание товаров и многое другое. Всегда заинтересована в расширении клиентской базе и плодотворном тесном сотрудничестве с новыми заказчиками.

Стоимость моих услуг – от 60 рублей за 1000 символов с пробелами.

Очень серьезно отношусь к работы, не подведу со сроками сдачи.