Образование: 1. Выпускница бакалавриата философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, специальность–политика и право( окончила на красный диплом). 2. Студентка магистратуры факультета глобальных процессов МГУ им. М. В. Ломоносова, специальность–международные отношения.

Опыт работы: более 2х лет занимаюсь репетиторской деятельностью. Имею опыт работы с учениками разных возрастов, в том числе готовила к ГИА(ОГЭ), ЕГЭ по обществознанию, истории, английскому. Мои ученики успешно поступили в ведущие ВУЗы( МГУ, ВШЭ, РГГУ и др).