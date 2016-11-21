Веб дизайн, а именно: landing page, интернет-магазин, корпоративный сайт, мобильный дизайн

Я начинающий дизайнер, поэтому делаю работы недорого ради своего портфолио. Тем не менее к делу подхожу ответственно и основательно! Судите сами по моим работам)