Веб дизайн, а именно: landing page, интернет-магазин, корпоративный сайт, мобильный дизайн
Я начинающий дизайнер, поэтому делаю работы недорого ради своего портфолио. Тем не менее к делу подхожу ответственно и основательно! Судите сами по моим работам)
Портфолио
- Интернет магазин косметики124 просмотра
- Корпоративный сайт для магазина декора140 просмотров
- Landing page для сайта "Приглашенй на свадьбу"113 просмотров
- Инернет-магазин "Best day"117 просмотров
- Дизайн интернет-магазина часов107 просмотров
- Сайт для туристического агентства146 просмотров