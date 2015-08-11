Образование - Магистр строительства. Специальность - Промышленное и гражданское строительство.
Специализация:
- гражданское строительство(включая монолитное), промышленные здания.
- конструкции металлические (КМ, КМД), конструкции железобетонные (КЖ)
- архитектурно-строительная часть (АС).
- реконструкция - надстройки, мансарды, террасы, перекрытия, лестницы.
- навесные фасады, светопрозрачные конструкции
-конструкции из алюминия
Опыт работы с генпланами,вертикальная планировка, благоустройство территорий!
Работаю в SolidWorks - детали любой сложности!