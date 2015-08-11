AnnaJak

Анна AnnaJak

 
32 года
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Образование - Магистр строительства. Специальность - Промышленное и гражданское строительство.

Специализация:

- гражданское строительство(включая монолитное), промышленные здания.

- конструкции металлические (КМ, КМД), конструкции железобетонные (КЖ)

- архитектурно-строительная часть (АС). 

- реконструкция - надстройки, мансарды, террасы, перекрытия, лестницы.

- навесные фасады, светопрозрачные конструкции

-конструкции из алюминия

Опыт работы с генпланами,вертикальная планировка, благоустройство территорий! 

Работаю в SolidWorks - детали любой сложности!