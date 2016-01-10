Персональные данные

Здравствуйте!

Меня зовут Анна, мне 18 лет, живу в Киеве. Учусь на дизайнера интерьера в Киевском колледже моделирования и дизайна, на 3 курсе. Занимаюсь веб дизайном профессионально 1 год, не профессионально 3 года. Начинала с дизайна визиток и флаеров, на данный момент занимаюсь дизайном сайтов и мобильных приложений. Портфолио https://www.behance.net/annazubka66d5

Ищу работу в сфере web-дизайна, желательно удаленно.

Буду рада сотрудничеству!