Маркетинг / Таргет/ SMM / Консультації
Вітаю!
Мене звати Анна. Я маркетолог з 10-річним досвідом в українських та міжнародних компаніях. У мене є профільна вища світа, а також безліч пройдених курсів з маркетингу.
Зараз я відкрита до співпраці по налаштуванню таргетованої реклами для ваших соц. мереж, а також ви можете отримати консультацію від мене щодо просування вашого бізнесу вцілому.
Співпрацюючи зі мною ви можете отримати:
аналіз ваших конкурентів
аналіз цільової аудиторії
стратегію просування
рекомендації щодо покращення ваших соц. мереж
налаштування таргетованої реклами, аналіз, ведення, удосконалення
звітність щодо результатів реклами
Та будь-які інші запитання стосовно просування вашого бізнесу.
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