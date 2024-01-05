Маркетинг / Таргет/ SMM / Консультації

Вітаю!

Мене звати Анна. Я маркетолог з 10-річним досвідом в українських та міжнародних компаніях. У мене є профільна вища світа, а також безліч пройдених курсів з маркетингу.

Зараз я відкрита до співпраці по налаштуванню таргетованої реклами для ваших соц. мереж, а також ви можете отримати консультацію від мене щодо просування вашого бізнесу вцілому.

Співпрацюючи зі мною ви можете отримати: