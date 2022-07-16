рерайтинг, копірайтінг, тексти
творческая ответственность, ответственная пунктуальность.
хореографическое образование позволяет ритмично пальцам танцевать на клавиатуре.
есть способности к сочинению стихов.
Портфолио
- Безболезненно гладко24 просмотра
- Роман с кожей23 просмотра
- Густая шевелюра, как награда24 просмотра
- Хореография как "танцтерапия" в обычной жизни.25 просмотров
- Ежедневные ритуалы и не только21 просмотр
- Немного обуви о главном17 просмотров
- Незаменимая изюминка образа22 просмотра
- Ваш аромат - Ваш ID17 просмотров
- Медитируем и самопрограммируем на новую жизнь14 просмотров
- Экономим время перманентно42 просмотра
- Флоатинг39 просмотров