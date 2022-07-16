Anna_Nicole

Анна Anna_Nicole

 
34 годаУкраина/Харьков
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
рерайтинг, копірайтінг, тексти

творческая ответственность, ответственная пунктуальность.

хореографическое образование позволяет ритмично пальцам танцевать на клавиатуре.

есть способности к сочинению стихов.

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