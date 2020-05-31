Anna_Sizikova

Сизикова Анна Anna_Sizikova

 
39 летРоссия/Новосибирск
12 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Контент-менеджер, копирайтер

Работа в сфере рекламы и маркетинга более десяти лет. 

Гуманитарное образование (журналист), дополнительное образование в сфере дизайна.

Есть опыт: 

* написания рекламных и информационных текстов, 

* подготовки материалов для сайтов, 

* разработки дизайна полиграфической продукции, сувениров,

* работы в качестве контент-менеджера (разработка структуры сайта в конструкторе, наполнение сайтов),

* подготовки презентаций компаний (power point, брошюры, буклеты)

Контакты: 

Skype: fedransk

e-mail: [email protected]

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