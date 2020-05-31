Сизикова Анна Anna_SizikovaAnna_Sizikova
39 летРоссия/Новосибирск
12 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Контент-менеджер, копирайтер
Работа в сфере рекламы и маркетинга более десяти лет.
Гуманитарное образование (журналист), дополнительное образование в сфере дизайна.
Есть опыт:
* написания рекламных и информационных текстов,
* подготовки материалов для сайтов,
* разработки дизайна полиграфической продукции, сувениров,
* работы в качестве контент-менеджера (разработка структуры сайта в конструкторе, наполнение сайтов),
* подготовки презентаций компаний (power point, брошюры, буклеты)
Контакты:
Skype: fedransk
e-mail: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Наполнение сайта 4 ножки (1y.su)151 просмотр
- Наполнение сайта Poselkino.ru153 просмотра
- Наполнение товарами сайта Promoclip.ru195 просмотров
- Подготовка материалов для фотоблога177 просмотров
- Заполнение интернет-магазина часов Swisschrono.ru243 просмотра
- Наполнение интернет-магазина Parketme.ru172 просмотра
- Заполнение ИМ Альфа-строй-климат.рф158 просмотров
- Заполнение интернет-магазина "Отдых дома"149 просмотров
- Наполнение сайта проектов m-strana.ru200 просмотров
- Заполнение ИМ алкогольных напитков138 просмотров