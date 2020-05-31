Контент-менеджер, копирайтер

Работа в сфере рекламы и маркетинга более десяти лет.

Гуманитарное образование (журналист), дополнительное образование в сфере дизайна.

Есть опыт:

* написания рекламных и информационных текстов,

* подготовки материалов для сайтов,

* разработки дизайна полиграфической продукции, сувениров,

* работы в качестве контент-менеджера (разработка структуры сайта в конструкторе, наполнение сайтов),

* подготовки презентаций компаний (power point, брошюры, буклеты)

Контакты:

Skype: fedransk

e-mail: [email protected]