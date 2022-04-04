SEO

Специалист по оптимизации и продвижению сайтов в поисковых системах Google/Yandex

-->Опыт в сфере SEO с 2012 года. Более 300 проектов пройдено.

-->Специалист по работе с: Google Search Console, Яндекс Веб-мастер, Google Analytics, Яндекс Метрика, Ahrefs, Semrush, Majestic, Netpeak Checker, Netpeak Spider, Screaming frog. Почетный эксперт форума Google для веб-мастеров.

-->Провожу работы по полной технической оптимизации сайта, сбором СЯ, ссылочной массой, контентом, трафиком.

-->Выполняю комплексные задачи по поднятию сайта в топ и ростом трафика.

-->Открыт к предложениям:

https://cherevashko.com/ -- grandgogle[@]gmail.com -- t[.]me/AnT0n_Cv

Оплата только за работу. Бюджет на ссылочное и контент отдельно----->