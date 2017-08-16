Предлагаемые услуги

Качественный перевод текстов как общей, так и юридической тематики с/на английский и с немецкого.

Цена – $1/1000 знаков.

Образование и работа

2016–н.в.: Обучение в магистратуре Международно-Правового факультета МГИМО (У) МИД России.

2012–2016: Обучение на Международно–Правовом факультете МГИМО (У) МИД России (диплом бакалавра).

ПОЛУЧЕНЫ СЕРТИФИКАТЫ FCE и CAE, оба экзамена сданы на высший балл – "А".

2005–2012: Обучение в ГОУ "Гимназия №1522" с углублённым изучением иностранных языков (окончил с серебряной медалью).

Кроме того:

2009–2010: Обучение на курсах "Sunny Plus" по подготовке к экзамену FCE (сдан на высший балл – "А").

2010–2011: Обучение на курсах "BKC ih" по подготовке к экзамену CAE (сдан на высший балл – "А").

2011-2015: Сотрудничество с ООО "Студия 2В" (внештатный переводчик: локализация и перевод документальных фильмов с английского на русский).