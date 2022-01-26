Дизайн Интерьеров

Здравствуйте, предлагаю проект в четыре стадии, на каждой из которых даю возможность вносить неограниченное количество исправлений в разработанные мной предложения, до тех пор пока вас абсолютно всё не удовлетворит!

Дизайнер интерьеров. Планировочные решения, варианты расстановки мебели.

Делаю полный дизайн-проект:

● обмеры объекта

● варианты планировочных решений

● пакет рабочих чертежей (план размещения розеток, план осветительных приборов с

привязкой к выключателям, план раскладки плитки, план раскладки напольных покрытий, план кондиционирования, план потолков и др.)

● план расстановки мебели со спецификацией и без

● развертки стен

● подбор материалов и мебели

● 3D визуализация

● Авторский надзор

● Консультации

●●● Помогаю выбрать квартиру для покупки с лучшей планировкой.

Две квартиры с одинаковым метражом могут быть кардинально разными по функциональности.

Поэтому важно определиться с хорошей планировкой квартиры и возможностью ее перепланировать (при желании) еще до покупки, чтобы не столкнуться в последствии с тем, что площадь квартиры большая, но она неудобная.

_______________________

моя страничка в рабочей социально сети

http://antononipchenko.blogspot.com/

приглашаю вас подписаться на мой канал в ютубе де вы узнаете больше о дизайне

https://www.youtube.com/channel/UCHuY28ATRji4MMfQNC-aPdw

Спасибо за ваше внимание и ответ, я готов буду обсудить работы более подробно в удобное вам время, в таком оформлении как вам будет удобно!

С уважением Антон Онипченко Дизайнер Интерьеров