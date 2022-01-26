Здравствуйте, предлагаю проект в четыре стадии, на каждой из которых даю возможность вносить неограниченное количество исправлений в разработанные мной предложения, до тех пор пока вас абсолютно всё не удовлетворит!
Дизайнер интерьеров. Планировочные решения, варианты расстановки мебели.
Делаю полный дизайн-проект:
● обмеры объекта
● варианты планировочных решений
● пакет рабочих чертежей (план размещения розеток, план осветительных приборов с
привязкой к выключателям, план раскладки плитки, план раскладки напольных покрытий, план кондиционирования, план потолков и др.)
● план расстановки мебели со спецификацией и без
● развертки стен
● подбор материалов и мебели
● 3D визуализация
● Авторский надзор
● Консультации
●●● Помогаю выбрать квартиру для покупки с лучшей планировкой.
Две квартиры с одинаковым метражом могут быть кардинально разными по функциональности.
Поэтому важно определиться с хорошей планировкой квартиры и возможностью ее перепланировать (при желании) еще до покупки, чтобы не столкнуться в последствии с тем, что площадь квартиры большая, но она неудобная.
_______________________
моя страничка в рабочей социально сети
http://antononipchenko.blogspot.com/
приглашаю вас подписаться на мой канал в ютубе де вы узнаете больше о дизайне
https://www.youtube.com/channel/UCHuY28ATRji4MMfQNC-aPdw
Спасибо за ваше внимание и ответ, я готов буду обсудить работы более подробно в удобное вам время, в таком оформлении как вам будет удобно!
С уважением Антон Онипченко Дизайнер Интерьеров
Портфолио
- ANTIQUE ENGRAVINGS ARCHITECTURE302 просмотра