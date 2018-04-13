Руководитель группы экономического анализа и планирования на нефтехимическом заводе.Стаж работы более 3 лет.

Активное использование пакета Microsoft Office в работе:

1. Excel - автоматизация процессов, сопоставление списков, поиск по нескольким ключам, фильтры, сортировка, сводные таблицы, макросы и т.д.

2. PowerPoint - сложные диаграммы с накоплением, 3D, 3 и более типов диаграмм в одной и т.д.

3. Word - Автоматизация файла: оглавление, сноски, перекрестные ссылки, макросы и т.д.