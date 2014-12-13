AntonovaAA

Добрый день!

Меня зовут Антонова Анастасия, 21 год. Ответственная девушка с нестандартным мышлением. Никогда не сижу на месте, люблю движение и развитие. Есть скайп с подключенным пакетом звонков на любые телефоны, стабильный интернет, почта и телефон всегда под рукой. Работать могу в любое удобное для Вас время, с перерывами на сон. Есть опыт работы в сфере ресторанного бизнеса, личного помощника генерального директора строительной компании, поэтому имею большой багаж знаний. Выполняю функциональные обязанности любой сложности, нахожу индивидуальный подход к каждому человеку и его вопросам. Хорошо поставлен голос, грамотная речь, умею четко и ясно излагать мысли. В данный момент заочно заканчиваю высшее учебное заведение Сибири и работаю фрилансером.

Заинтересована в длительном и постоянном сотрудничестве с 1-2 работодателями.

Со своей стороны гарантирую качественную работу, к которой буду относиться с высокой степенью ответственности и нацеленностью на результат.

Буду благодарна за возможность собеседования по скайпу или телефону для принятия вами решения о моей кандидатуре.