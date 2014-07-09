Antoshka007

Необходимо реализовать проект в vs 2010 на языке С++ Задание: Дан двумерный массив чисел - файл, в котором на первой строке записаны числа N и M, а на следующих N строк записаны M чисел через пробел ...
- $6Системное программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
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Нужно написать код в vs2010 на языке С++ Задание. Дан текст, состоящий из N строк, с Mi количеством символов в строке. Текст заканчивается набором символов "EOF", причем данный набор символов встречается в тексте лишь один раз. ...1С-программирование1 исполнительЗакрыт9 лет назад
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Реализовать проект в vs2010 на языке С++ Задание: Дан двумерный массив чисел - файл, в котором на первой строке записаны числа N и M, а на следующих N строк записаны M чисел через пробел - А(N,M), ...1С-программирование1 исполнительЗакрыт9 лет назад
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Необходимо реализовать проект на С++ Цель работы – ознакомиться с понятием исключительных ситуаций и способами их обработки, изучить методы создания классов исключений и их объектов, способов формирования исключений в программе. Задание следующее: необходимо создать три массива a, b ...Системное программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
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Необходимо реализовать проект в vs 2010 на языке С++ Задание следующее: Определить класс «комплексное число», предусмотрев в нем функции получения мнимой части, получения действительной части, вывод всего комплексного числа в формате ai+b. Определить дружественную функцию вывода комплексного ...Системное программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад