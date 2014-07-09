Antoshka007

Антон Ефимченко Antoshka007

 
32 годаРоссия/Новороссийск
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
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  • Проект на С++

    $6

    Необходимо реализовать проект в vs 2010 на языке С++ Задание: Дан двумерный массив чисел - файл, в котором на первой строке записаны числа N и M, а на следующих N строк записаны M чисел через пробел ...

    Системное программирование7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Программка на C++

    $5

    Нужно написать код в vs2010 на языке С++ Задание. Дан текст, состоящий из N строк, с Mi количеством символов в строке. Текст заканчивается набором символов "EOF", причем данный набор символов встречается в тексте лишь один раз. ...

    1С-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Понятия исключительных ситуаций в С++

    $15

    Необходимо реализовать проект на С++ Цель работы – ознакомиться с понятием исключительных ситуаций и способами их обработки, изучить методы создания классов исключений и их объектов, способов формирования исключений в программе. Задание следующее: необходимо создать три массива a, b ...

    Системное программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Классы,конструкторы,деструкторы в C++

    $10

    Необходимо реализовать проект в vs 2010 на языке С++ Задание следующее: Определить класс «комплексное число», предусмотрев в нем функции получения мнимой части, получения действительной части, вывод всего комплексного числа в формате ai+b. Определить дружественную функцию вывода комплексного ...

    Системное программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
Keeper89
Юрий 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв
$10
5 баллов
9 лет назад
Классы,конструкторы,деструкторы в C++
Вот и помогай этим товарищам, которым нужно "срочно до утра". При общении - сразу "тыкаем", при оплате - все ушло на другой кошелек (тут, конечно, я виноват, заметил ошибку в кошельке через 5 минут после того, как скинул номер, но т.к. клиент в сети столько не задерживается, все было бесполезно), дальнейшие коммуникации равны 0. В итоге - денег нет, карма испорчена (интересно, по какой причине), положительных впечатлений нет. Явных нарушений тоже нет, поэтому оставлю в целом положительный отзыв, но рекомендовать, естественно, не хочу. Будут изменения к лучшему - отзыв скорректирую.
Все четко!
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