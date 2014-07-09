Antoshka007

Вот и помогай этим товарищам, которым нужно "срочно до утра". При общении - сразу "тыкаем", при оплате - все ушло на другой кошелек (тут, конечно, я виноват, заметил ошибку в кошельке через 5 минут после того, как скинул номер, но т.к. клиент в сети столько не задерживается, все было бесполезно), дальнейшие коммуникации равны 0. В итоге - денег нет, карма испорчена (интересно, по какой причине), положительных впечатлений нет. Явных нарушений тоже нет, поэтому оставлю в целом положительный отзыв, но рекомендовать, естественно, не хочу. Будут изменения к лучшему - отзыв скорректирую.