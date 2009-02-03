Aparted_

Василий Ковалёв Aparted_

 
39 летРоссия/Новосибирск
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Дизайн, веб разработка, полиграфия, фирменный стиль, 3d.

Отзывы заказчиков
Hypervision
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$1000
9 баллов
15 лет назад
Анимационная презентация
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