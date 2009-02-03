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Василий Ковалёв
Aparted_
Aparted_
39 лет
Россия
/
Новосибирск
15 лет на
фриланс
-бирже
Был
9 лет назад
1 отзыв
Дизайн, веб разработка, полиграфия, фирменный стиль, 3d.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Андрей Степанов
Hypervision
41 год
Россия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$1000
9 баллов
15 лет назад
Анимационная презентация
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Отзывы заказчиков
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