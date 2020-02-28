App1e92

Кирилл App1e92

 
22 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Обработка фото, видео и аудио

Здравствуйте, меня зовут Кирилл. Занимаюсь в Photoshop CC, Premier Pro CC и Adobe Audition CC более 3-х лет, так что многое умею. Работаю ежедневно с 8:00 до 17:00 по МСК. За частую со сроками договариваюсь во время выполнения. Цену работы определяю после выполнения.

Что я могу предложить Вам когда работаю над вашим заданием:

  • Быть на связи
  • Вносить правки ( Без проблем )
  • Сохранения-отправка задания в удобном вам формате
  • Подсказать, поделиться мнениям
  • Расчет в удобном для Вас способе