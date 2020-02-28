Обработка фото, видео и аудио
Здравствуйте, меня зовут Кирилл. Занимаюсь в Photoshop CC, Premier Pro CC и Adobe Audition CC более 3-х лет, так что многое умею. Работаю ежедневно с 8:00 до 17:00 по МСК. За частую со сроками договариваюсь во время выполнения. Цену работы определяю после выполнения.
Что я могу предложить Вам когда работаю над вашим заданием:
- Быть на связи
- Вносить правки ( Без проблем )
- Сохранения-отправка задания в удобном вам формате
- Подсказать, поделиться мнениям
- Расчет в удобном для Вас способе
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