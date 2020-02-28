Обработка фото, видео и аудио

Здравствуйте, меня зовут Кирилл. Занимаюсь в Photoshop CC, Premier Pro CC и Adobe Audition CC более 3-х лет, так что многое умею. Работаю ежедневно с 8:00 до 17:00 по МСК. За частую со сроками договариваюсь во время выполнения. Цену работы определяю после выполнения.

Что я могу предложить Вам когда работаю над вашим заданием: