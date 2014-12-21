Разработка мобильных приложений на Android, iOS, HTML5
Разрабатываю мобильные приложения для Android, iOS, мобильные сайты на HTML5 для организаций, бизнеса и интернет-проектов.Могу разработать и опубликовать мобильное приложение для Android, iOS с достаточно широким функционалом, в том числе:
- отправка PUSH-уведомлений (в т.ч. таргетированных — по городам или районам города)
- воспроизведение аудио- и видео, интеграция с YouTube; встроенные галереи фотографий
- просмотр PDF-файлов (книг, каталогов и проч.) прямо в приложении;
- Функция прямого звонка (звонок в Вашу организацию в одно касание)
- встроенные GPS-функции (проложить маршрут до организации; отметка на карте интересных мест — например, филиалов фирмы)
- Возможности обратной связи: написать/сделать заказ через форму в приложении; отправить фото и аудио почтой через приложение; принять участие в опросе;
- программы лояльности (встроенные QR-купоны и геокупоны)
- Интеграция с RSS-лентой
- Могу разместить любую информацию о Вашей организации (например, расписание занятий, контакты,адреса филиалов, каталог услуг и проч.)
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