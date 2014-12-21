Разработка мобильных приложений на Android, iOS, HTML5

Разрабатываю мобильные приложения для Android, iOS, мобильные сайты на HTML5 для организаций, бизнеса и интернет-проектов.Могу разработать и опубликовать мобильное приложение для Android, iOS с достаточно широким функционалом, в том числе: