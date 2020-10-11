- проекты индивидуальных жилых домов, коттеджей - проекты гражданских зданий - эскизы намерений застройки
Разрабатываем проектную документацию различной степени сложности в сжатые сроки, стадия ЭП, П, РП от 20 грн. м.кв.
Выполняем
- проекты индивидуальных жилых домов, коттеджей
- проекты гражданских зданий
- эскизы намерений застройки
- документация для оформления магазинов, киосков (паспорта привязки)
- консультации по вопросам разрешения на строительство и ввода в эксплуатацию.
Архитектура зданий
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$100/час
от $100от 1 дня
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