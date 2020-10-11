- проекты индивидуальных жилых домов, коттеджей - проекты гражданских зданий - эскизы намерений застройки

Разрабатываем проектную документацию различной степени сложности в сжатые сроки, стадия ЭП, П, РП от 20 грн. м.кв.

Выполняем

- проекты индивидуальных жилых домов, коттеджей

- проекты гражданских зданий

- эскизы намерений застройки

- документация для оформления магазинов, киосков (паспорта привязки)

- консультации по вопросам разрешения на строительство и ввода в эксплуатацию.