Звукообработка, реставрация, сведение, мастеринг
Родился в 1981 году в Ташкенте. В 2007 году окончил Ташкентский Государственный Технический Университет
им. Беруни, факультет «Поиски нефти и газа». Увлекаюсь литературой, музыкой, звукорежиссурой.
В распоряжении домашняя полупрофессиональная студия с надлежащим акустическим оформлением. Владею секвенсорами Cockos Reaper, Adobe Audition, Avid ProTools, PreSonus Studio One, редакторами Izotope RX, Sony Sound Forge.
Оборудование:
Мониторы ближнего поля: ADAM A7
Звуковой интерфейс: Lynx Two B
Микрофоные преампы: Rane M1S, Ператроника MAB-2013
Студийный ламповый микрофон: Rode K2
Примеры моих работ: https://ardallion.portfoliobox.net/my-music-3