Звукообработка, реставрация, сведение, мастеринг

Родился в 1981 году в Ташкенте. В 2007 году окончил Ташкентский Государственный Технический Университет

им. Беруни, факультет «Поиски нефти и газа». Увлекаюсь литературой, музыкой, звукорежиссурой.

В распоряжении домашняя полупрофессиональная студия с надлежащим акустическим оформлением. Владею секвенсорами Cockos Reaper, Adobe Audition, Avid ProTools, PreSonus Studio One, редакторами Izotope RX, Sony Sound Forge.

Оборудование:

Мониторы ближнего поля: ADAM A7

Звуковой интерфейс: Lynx Two B

Микрофоные преампы: Rane M1S, Ператроника MAB-2013

Студийный ламповый микрофон: Rode K2

Примеры моих работ: https://ardallion.portfoliobox.net/my-music-3