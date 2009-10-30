Arhimed

Алексей Мальцев Arhimed

 
50 летРоссия/Пермь
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Опыт работы с ПК - 20 лет. Умею собирать, настраивать ПК, программирую на Delphi, Pascal. Обучаю правильной работе на ПК, консультирую в режиме On-Line на сайте www.1servis.ru. Создаю сайты, flash-анимацию.

Delphi
Портфолио