Опыт работы с ПК - 20 лет. Умею собирать, настраивать ПК, программирую на Delphi, Pascal. Обучаю правильной работе на ПК, консультирую в режиме On-Line на сайте www.1servis.ru. Создаю сайты, flash-анимацию.
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