Arinka_dinka

Переводчик английского языка и бухгалтер с опытом работы
В 2012 году окончила гимназию №10 г. Минска с золотой медалью.
В 2016 году окончила Белорусский государственный экономический университет, факультет "Экономики и управления торговлей", специальность "коммерческая деятельность".
С 2016г. по 2017г. работала экономистом на предприятии, а также
с 2016г. по 2017г. работала в бюро переводов переводчиком и периодически работаю по сегодняшнее время
с 2017г. по 2020г. работала бухгалтером на предприятии.
На протяжении всего периода обучения в школе, университете и по настоящее время занимаюсь углубленным изучением английского языка.
В подтверждение вышесказанному получила сертификат "Cambridge ESOL Level 1 Certificate in ESOL International"
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