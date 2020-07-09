Arinka_dinka

Переводчик английского языка и бухгалтер с опытом работы

В 2012 году окончила гимназию №10 г. Минска с золотой медалью.

В 2016 году окончила Белорусский государственный экономический университет, факультет "Экономики и управления торговлей", специальность "коммерческая деятельность".

С 2016г. по 2017г. работала экономистом на предприятии, а также

с 2016г. по 2017г. работала в бюро переводов переводчиком и периодически работаю по сегодняшнее время

с 2017г. по 2020г. работала бухгалтером на предприятии.

На протяжении всего периода обучения в школе, университете и по настоящее время занимаюсь углубленным изучением английского языка.

В подтверждение вышесказанному получила сертификат "Cambridge ESOL Level 1 Certificate in ESOL International"