Архитектор - дизайнер
Среднее и высшее специальное архитектурное образование. Имею опыт в проектировании частных домов и интерьеров, индустриальном дизайне, разработке конструктивных узлов зданий, разработке рекламы строительной продукции. Так же реализованные проекты.
- проектирование частных домов
- проектирование интерьеров
- индустриальный дизайн
- разработке конструктивных решений и узлов зданий
- разработке рекламы строительной продукции
- наполнение сайтов
Vk.vom: http://vk.com/elowrebel2
Mail: [email protected]
Skype: arkadiidesign
Портфолио
- Дизайн стенда для дилеров162 просмотра
- Дизайн страницы для строительного журнала157 просмотров
- Дизайн страницы для строительного журнала181 просмотр
- Концепт авто219 просмотров
- Проект отеля 2225 просмотров
- Проект входа в магазин309 просмотров
- 3d схемы конструктивных узлов226 просмотров
- Проект отеля272 просмотра
- Проект интерьера169 просмотров
- Проект торгового центра203 просмотра
- Дизайн дверной ручки для Valli&Valli185 просмотров
- Дизайн и оформление страницы в журнале140 просмотров
Архитектура зданий
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Чертежи и Схемы
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Интерьеры и Экстерьеры
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