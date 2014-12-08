Архитектор - дизайнер

Среднее и высшее специальное архитектурное образование. Имею опыт в проектировании частных домов и интерьеров, индустриальном дизайне, разработке конструктивных узлов зданий, разработке рекламы строительной продукции. Так же реализованные проекты.

- проектирование частных домов

- проектирование интерьеров

- индустриальный дизайн

- разработке конструктивных решений и узлов зданий

- разработке рекламы строительной продукции

- наполнение сайтов

Vk.vom: http://vk.com/elowrebel2

Mail: [email protected]

Skype: arkadiidesign