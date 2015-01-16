В студии трехмерного моделирования и визуализации «ArmRend»работают только сертифицированные специалисты с многолетним опытом, которые сделают Ваш заказ в высоком качестве и в максимально кратчайшем сроке.
Мы делаем трехмерное моделирование любой сложности, фотореалистичная визуализация
интерьеров и экстерьеров, персонажное моделирование, делаем трехмерные панорамы
и видео-туры и другие услуги: Вы можете ознакомится с списком предлагаемых на нашем сайте- armrend.com/ru
Для моделированиямы пользуемся программами Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, ZBrush. Для
визуализации мы пользуемся системами V-Ray и Corona Renderer.
Студия «ArmRend»постоянно совершенствоваться, отслеживая современные тенденции в сфере
трехмерной компьютерной графики. Мы используем новейшие программы, чтобы
выполнить Ваш заказ в высоком качестве.
Мы стремимся первымииспользовать перспективные технологии, яркий пример которого является система
визуализации Corona Renderer. Система является серьезным конкурентом системы
визуализации V-Ray, которая занимает ведущую роль на рынке. Система
визуализации Corona Renderer находясь в стадии тестирования, пользуется большим
спросом у ведущих студиях мира.
В Студиитрехмерного моделирования и визуализации «ArmRend» периодически проводятся
акции и бонусы.
Мы высоко ценим долгосрочное сотрудничество.
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Сделав 10 заказовв студии трехмерного моделирования и визуализации «ArmRend», вы можете сделать
11-ий заказ БЕСПЛАТНО ( цена 11-ого заказа не должен превысить среднюю
стоимость 10 заказов ). 11-ий заказ будет сделано СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО,
сохраняя высокое качество и кратчайшие сроки.
Будем радывыполнить Ваш любой заказ.