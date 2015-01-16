Студия трехмерного моделирования и визуализации «ArmRend».

В студии трехмерного моделирования и визуализации «ArmRend»работают только сертифицированные специалисты с многолетним опытом, которые сделают Ваш заказ в высоком качестве и в максимально кратчайшем сроке.

Мы делаем трехмерное моделирование любой сложности, фотореалистичная визуализация

интерьеров и экстерьеров, персонажное моделирование, делаем трехмерные панорамы

и видео-туры и другие услуги: Вы можете ознакомится с списком предлагаемых на нашем сайте- armrend.com/ru

Для моделированиямы пользуемся программами Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, ZBrush. Для

визуализации мы пользуемся системами V-Ray и Corona Renderer.

Студия «ArmRend»постоянно совершенствоваться, отслеживая современные тенденции в сфере

трехмерной компьютерной графики. Мы используем новейшие программы, чтобы

выполнить Ваш заказ в высоком качестве.

Мы стремимся первымииспользовать перспективные технологии, яркий пример которого является система

визуализации Corona Renderer. Система является серьезным конкурентом системы

визуализации V-Ray, которая занимает ведущую роль на рынке. Система

визуализации Corona Renderer находясь в стадии тестирования, пользуется большим

спросом у ведущих студиях мира.

В Студиитрехмерного моделирования и визуализации «ArmRend» периодически проводятся

акции и бонусы.

Мы высоко ценим долгосрочное сотрудничество.

Текущие акции и бонусы:

Сделав 10 заказовв студии трехмерного моделирования и визуализации «ArmRend», вы можете сделать

11-ий заказ БЕСПЛАТНО ( цена 11-ого заказа не должен превысить среднюю

стоимость 10 заказов ). 11-ий заказ будет сделано СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО,

сохраняя высокое качество и кратчайшие сроки.

Будем радывыполнить Ваш любой заказ.