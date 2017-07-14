Arnikka

Анастасия Arnikka

 
36 летУкраина/Евпатория
8 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Kiaora
41 годУкраина
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Перевести аудио в текст. Срочно.
Работа выполнена в оговоренный срок. Качество хорошее, грамотный русский язык, соблюдена структура. Рекомендую!
Претензий не имею. Все поставленные задачи понятны, оплата произведена в срок.
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