Создание презентаций разной сложности, работа с текстами на русском и английском языках, репетиторство, дизайн в соц.сетях

Уровень владения английским по общеевропейской системе CEFR: C1 (Advanced).

Уверенное пользование ПК: составление сложных презентаций, работа с Microsoft Office, редактором NetPrint.ru и Adobe Photoshop CS6.

Дипломы победителя и призера олимпиад различных уровней (ОБЖ, английский язык, обществознание, история, ОПДиПЗ, экономика, авиатехнологии, право, избирательное законодательство).

Опыт репетиторства, а также работы копирайтером, работником музейного архива, экскурсоводом.