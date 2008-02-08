ArsenyHell

Выполню работу, содержащую одну или более из следующих функциональных должностей:

- Руководитель группы, менеджер проекта, менеджер по закупкам/снабжению, менеджер по продажам, менеджер по кадрам, схожие направления;

- Web-дизайнер, контент-менеджер, разработчик-администратор веб-проекта;

- Логистик, аналитик, менеджер по транспорту, автоэксперт;

- Помощник юриста/адвокат;

в следующих направлениях:

- ИТ;

- Дизайн и Масс-медиа;

- Транспорт;

- Авто/мото;

- Туризм/путешествия;

- Распространение оборудования (см. последний пункт);

- Обработка видео и звука;

Я ищу интересную и перспективную работу..

Образование:

1. Школа-гимназия №1265 с углубленным изучением французского языка.

2. Российский Государственный Университет нефти и газа им. И.М. Губкина, ф-т Экономики, Управления и права.

Опыт работы:

1. 1994 - 1996 Издательство - верстальщик (Quark Xpress, Pagemaker)

2. 1998 - 2000 Polaris (NT Computers) - сборка и настройка компьютеров, консультирование клиентов

3. 2000 - 2003 Кинокомпания

4. 2003 - н.в. - Компания <: <="" p="">

a. Инженер поддержки

b. Citibank helpdesk

c. Citibank центр обработки данных

d. Ford Motor Company (менеджер helpdesk, администрирование карточного доступа, ARCServe backup, DLT)

e. Deloitte & Touche regional consulting - разработка приложений для налогового отчета - Excel - OLE - MS Access - VBA - ODBC - MS SQL server.

f. Консультант-аналитик рабочей группы по переводу четырех предприятий ЛУКОЙЛ в пермской области на аутсорсинг в ЛУКОЙЛ-Информ.

g. ОАО

h. ЗАО

Web Портфолио:

1. www.riss.ru

2. www.sparktel.ru

3. www.b-station.ru

Иностранные языки:

1. Английский - свободно (письменно, устно)

2. Французский - свободно (письменно, устно)

3. Немецкий - изучаю

4. Испанский - изучаю

Навыки/Дополнительно:

1. Водительское удостоверение (кат. А,Б)

2. Личный автомобиль

3. Личный мотоцикл

4. Авто/мото механика, знание рынка запчастей (оригинал, неоригинал), сопуствующего ПО (Автодата, :).

5. Быстрая самообучаемость

6. Самокритичен, стараюсь находить компромиссы, не путаю личностные факторы с производственными.

7. Способность работы в комманде.

8. Web-навыки (технологическая архитектура, Apache/MIIS/SSI, Perl/PHP/ASP/:, (D)HTML/CSS/Jscript/VBScript:, PhotoShop/Illustrator/Flash/ActiveScript:)

9. Видеомонтаж и обработка(Adobe Premiere и т.п., DV/MiniDV, Betacam SP/SX technology)

10. Знание профессионального студийного звукового оборудования и ПО, навыки работы, базовая музыкальная теория, навыки игры на некоторых инструментах, навыки обработки и сведения звука.

11. Творческий подход к любому виду деятельности.

12. Распределение ресурсов; Знание законов, пунктуальность в договорах и прочих документах (больше всего склонность к дорожному праву и кодексам, ФЗ); Координация группы; Администрирование проекта; Базовые знания по налоговой отчетности;