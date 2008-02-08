ArsenyHell

Выполню работу, содержащую одну или более из следующих функциональных должностей:
- Руководитель группы, менеджер проекта, менеджер по закупкам/снабжению, менеджер по продажам, менеджер по кадрам, схожие направления;
- Web-дизайнер, контент-менеджер, разработчик-администратор веб-проекта;
- Логистик, аналитик, менеджер по транспорту, автоэксперт;
- Помощник юриста/адвокат;
в следующих направлениях:
- ИТ;
- Дизайн и Масс-медиа;
- Транспорт;
- Авто/мото;
- Туризм/путешествия;
- Распространение оборудования (см. последний пункт);
- Обработка видео и звука;
Я ищу интересную и перспективную работу..
Образование:
1. Школа-гимназия №1265 с углубленным изучением французского языка.
2. Российский Государственный Университет нефти и газа им. И.М. Губкина, ф-т Экономики, Управления и права.
Опыт работы:
1. 1994 - 1996 Издательство - верстальщик (Quark Xpress, Pagemaker)
2. 1998 - 2000 Polaris (NT Computers) - сборка и настройка компьютеров, консультирование клиентов
3. 2000 - 2003 Кинокомпания
4. 2003 - н.в. - Компания <: <="" p="">
a. Инженер поддержки
b. Citibank helpdesk
c. Citibank центр обработки данных
d. Ford Motor Company (менеджер helpdesk, администрирование карточного доступа, ARCServe backup, DLT)
e. Deloitte & Touche regional consulting - разработка приложений для налогового отчета - Excel - OLE - MS Access - VBA - ODBC - MS SQL server.
f. Консультант-аналитик рабочей группы по переводу четырех предприятий ЛУКОЙЛ в пермской области на аутсорсинг в ЛУКОЙЛ-Информ.
g. ОАО
h. ЗАО
Web Портфолио:
1. www.riss.ru
Иностранные языки:
1. Английский - свободно (письменно, устно)
2. Французский - свободно (письменно, устно)
3. Немецкий - изучаю
4. Испанский - изучаю
Навыки/Дополнительно:
1. Водительское удостоверение (кат. А,Б)
2. Личный автомобиль
3. Личный мотоцикл
4. Авто/мото механика, знание рынка запчастей (оригинал, неоригинал), сопуствующего ПО (Автодата, :).
5. Быстрая самообучаемость
6. Самокритичен, стараюсь находить компромиссы, не путаю личностные факторы с производственными.
7. Способность работы в комманде.
8. Web-навыки (технологическая архитектура, Apache/MIIS/SSI, Perl/PHP/ASP/:, (D)HTML/CSS/Jscript/VBScript:, PhotoShop/Illustrator/Flash/ActiveScript:)
9. Видеомонтаж и обработка(Adobe Premiere и т.п., DV/MiniDV, Betacam SP/SX technology)
10. Знание профессионального студийного звукового оборудования и ПО, навыки работы, базовая музыкальная теория, навыки игры на некоторых инструментах, навыки обработки и сведения звука.
11. Творческий подход к любому виду деятельности.
12. Распределение ресурсов; Знание законов, пунктуальность в договорах и прочих документах (больше всего склонность к дорожному праву и кодексам, ФЗ); Координация группы; Администрирование проекта; Базовые знания по налоговой отчетности;