ArtFlooring

Максим Манукян ArtFlooring

 
40 летРоссия/Краснодар
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Настройка работы интернет магазина на Авито в программе VitoSAP

    Добрый день. Нужно настроить работу в программе VitoSAP с размещение и оптимизацией объявлений (текст, фото) на площадке АВИТО. Есть уже порядка 99 размещенных объявлений на АВИТО.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • ArtFlooring

    Требуется логотип согласно названием с лозунгом dictum factum. Компания будет заниматься продажей и монтажом напольных покрытий. Что можете предложить и в какие деньги? В приложение фото образца логотипа которое нравится. Требуется: для высококачественной печати визиток (макет ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
alexskichko
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
15 часов назад
$30
10 баллов
8 лет назад
ArtFlooring
Спасибо за сотрудничество, быстрая оплата, обращайтесь еще. Буду рад сотрудничеству.
Сделал все качественно и быстро! Всем советую!!!
Ответный отзыв