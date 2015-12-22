ArtFlooring

Добрый день. Нужно настроить работу в программе VitoSAP с размещение и оптимизацией объявлений (текст, фото) на площадке АВИТО. Есть уже порядка 99 размещенных объявлений на АВИТО.
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
5 лет назад
Добрый день. Нужно настроить работу в программе VitoSAP с размещение и оптимизацией объявлений (текст, фото) на площадке АВИТО. Есть уже порядка 99 размещенных объявлений на АВИТО.
Требуется логотип согласно названием с лозунгом dictum factum. Компания будет заниматься продажей и монтажом напольных покрытий. Что можете предложить и в какие деньги? В приложение фото образца логотипа которое нравится. Требуется: для высококачественной печати визиток (макет ...