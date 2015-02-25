Разработка веб-сайтов и мобильных приложений

-------------------------------------------------------------

О НАС

-------------------------------------------------------------

Наша компания занимается разработкой веб-сайтов и мобильных приложений любой сложности на протяжении 3-х лет.

Каждый из сотрудников имеет большой опыт в разработке того или иного продукта, что позволяет Вам получить

в конце разработки не только качественный продукт, но и читабельный код.

-------------------------------------------------------------

УСЛУГИ

-------------------------------------------------------------

Создание веб-сайтов Сайт-визитка Одностраничник \ продающая страница (Landing page) Корпоративный сайт Интернет-магазин Продвижение и поддержка веб-сайтов, наполнение контентом

Разработка мобильных приложений

Дизайн Разработка логотипа и фирменного стиля Дизайн и редизайн сайтов, мобильных приложений Полиграфия (буклеты, листовки, флаеры, упаковки, пакеты) Наружная реклама (баннеры, билборды, вывески) Визитные карточки Оформление групп ВКонтакте Другое



-------------------------------------------------------------

ПОРЯДОК РАБОТЫ

-------------------------------------------------------------

Проекты до 1000$:

- 50% предоплата;

- 50% оплаты после окончания работ.

Проекты от 1000$ до 2000$:

- 30% начало работ;

- 35% после выполнения половины;

- 35% после окончания.

Проекты от 2000$:

- 30% начало работ;

- далее оплата по этапам.

-------------------------------------------------------------

ВНИМАНИЕ

-------------------------------------------------------------

Большая просьба к людям, ограниченным бюджетом на 100$ за сайт или приложение проходить мимо и не тратить ни свое, ни наше время.

Не занимаемся доработкой чужих проектов.

Не участвуем в конкурсах.