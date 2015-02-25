ArtMuse

Александр ArtMuse

 
29 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Разработка веб-сайтов и мобильных приложений

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О НАС

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Наша компания занимается разработкой веб-сайтов и мобильных приложений любой сложности на протяжении 3-х лет.

Каждый из сотрудников имеет большой опыт в разработке того или иного продукта, что позволяет Вам получить

в конце разработки не только качественный продукт, но и читабельный код. 

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УСЛУГИ

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  • Создание веб-сайтов

    • Сайт-визитка
    • Одностраничник \ продающая страница (Landing page)
    • Корпоративный сайт
    • Интернет-магазин
    • Продвижение и поддержка веб-сайтов, наполнение контентом
  • Разработка мобильных приложений
  • Дизайн

    • Разработка логотипа и фирменного стиля
    • Дизайн и редизайн сайтов, мобильных приложений
    • Полиграфия (буклеты, листовки, флаеры, упаковки, пакеты)
    • Наружная реклама (баннеры, билборды, вывески)
    • Визитные карточки
    • Оформление групп ВКонтакте
    • Другое
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ПОРЯДОК РАБОТЫ

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Проекты до 1000$:

- 50% предоплата;

- 50% оплаты после окончания работ.

Проекты от 1000$ до 2000$:

- 30% начало работ;

- 35% после выполнения половины;

- 35% после окончания.

Проекты от 2000$:

- 30% начало работ;

- далее оплата по этапам.

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ВНИМАНИЕ

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Большая просьба к людям, ограниченным бюджетом на 100$ за сайт или приложение проходить мимо и не тратить ни свое, ни наше время.

Не занимаемся доработкой чужих проектов.

Не участвуем в конкурсах.