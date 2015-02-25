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О НАС
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Наша компания занимается разработкой веб-сайтов и мобильных приложений любой сложности на протяжении 3-х лет.
Каждый из сотрудников имеет большой опыт в разработке того или иного продукта, что позволяет Вам получить
в конце разработки не только качественный продукт, но и читабельный код.
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УСЛУГИ
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- Создание веб-сайтов
- Сайт-визитка
- Одностраничник \ продающая страница (Landing page)
- Корпоративный сайт
- Интернет-магазин
- Продвижение и поддержка веб-сайтов, наполнение контентом
- Разработка мобильных приложений
- Дизайн
- Разработка логотипа и фирменного стиля
- Дизайн и редизайн сайтов, мобильных приложений
- Полиграфия (буклеты, листовки, флаеры, упаковки, пакеты)
- Наружная реклама (баннеры, билборды, вывески)
- Визитные карточки
- Оформление групп ВКонтакте
- Другое
ПОРЯДОК РАБОТЫ
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Проекты до 1000$:
- 50% предоплата;
- 50% оплаты после окончания работ.
Проекты от 1000$ до 2000$:
- 30% начало работ;
- 35% после выполнения половины;
- 35% после окончания.
Проекты от 2000$:
- 30% начало работ;
- далее оплата по этапам.
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ВНИМАНИЕ
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Большая просьба к людям, ограниченным бюджетом на 100$ за сайт или приложение проходить мимо и не тратить ни свое, ни наше время.
Не занимаемся доработкой чужих проектов.
Не участвуем в конкурсах.